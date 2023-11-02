'Filistin'e Özgürlük ABD'ye İncirlik'ten Defol' Konvoyu

Filistin'e Özgürlük Konvoyu adı altında İnsani Yardım Derneği İHH öncülüğünde başlatılan araç konvoyu eylemine Kayseri Filistinle Dayanışma Platformu tam destek veriyor.

İsrail'in soykırım ve vahşetlerini protesto etmek ve en büyük destekçisi ABD'yi protesto etmek için araçlarla Türkiye'nin tüm illerinden oluşturulacak konvoy, 5 Kasım Pazar günü saat 14.00'de İncirlik'te olacak.

Pazar Günü saat:08.00'de Fuar Alanı Ahmet İnci Camii önünden hareket edecek Filistine Özgürlük Konvoyu'na çevre illerden de araçlarıyla birçok katılımcı iştirak edecek.