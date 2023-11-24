Filistinli Şehitler için Gıyabi Cenaze Namazı

7 Ekim'den bu tarafa devam eden İsrail bombardımanlarında şehid olan Filistinli müslümanlar ve önceki gün Türkiye'den giderek Lübnan sınırında İsrail bombardımanında şehit olan 2 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Bürüngüz Camii'nde kılınan Cuma Namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazı sonrası, İsrail'in vahşet ve katliamlarına lanet okunurken, Filistinli müslümanlar için dualar edildi.