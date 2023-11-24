Filistinli Şehitler için Gıyabi Cenaze Namazı
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları tarafından organize edilen, İsrail katliamlarında şehit olan Filistinli ve Türkiyeli Şehitler için Kayseri Bürüngüz Camii'nde Cuma Namazı sonrası gıyabi Cenaze Namazı kılındı.
- 24.11.2023 14:47
- Güncelleme: 24.11.2023 14:47
7 Ekim'den bu tarafa devam eden İsrail bombardımanlarında şehid olan Filistinli müslümanlar ve önceki gün Türkiye'den giderek Lübnan sınırında İsrail bombardımanında şehit olan 2 genç için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bürüngüz Camii'nde kılınan Cuma Namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazı sonrası, İsrail'in vahşet ve katliamlarına lanet okunurken, Filistinli müslümanlar için dualar edildi.
Haber Merkezi
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