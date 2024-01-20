Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Genel Kurul'u yapıldı
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Genel Kurulu gerçekleştirildi. Derneğe uzun yıllar başkanlık yapan Şinasi Acar görevi Sefa Menderes Civek'e devretti.
Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Genel Kurulu Sümer Amatör Evi konferans salonunda yapıldı. Derneğe uzun yıllar başkanlık eden Şinasi Acar görevi Safa Menderes Civek’e devretti. Civek’in yönetiminde Mehmet Tokgönül, Hüseyin Güngör, Ahmet Adıbelli, Bekir İçme yer aldı. Toplam 26 yıl saha komiserliği yapan Şinasi Acar son konuşmasında dernek üyelerinden helallik istedi.
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