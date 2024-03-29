Gaybubet evlerinde saklanan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 'gaybubet' evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan ihraç kaymakam ve Sayıştay denetçisinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Gaybubet evlerinde saklanan 4 FETÖ üyesi yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda ’gaybubet’ evlerinde saklanan ve haklarında yakalama kararı bulunan ihraç kaymakam ve Sayıştay denetçisinin de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Türkiye genelinde yapılan KISKAÇ-11 Operasyonu çerçevesinde Kayseri’de; ’gaybubet’ adlı hücre evlerinde saklanan, haklarında yakalama kararı bulunup aralarında ihraç olmuş kaymakam ve Sayıştay denetçisinin de olduğu FETÖ mensubu 4 şüpheli, İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri koordinesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar işlemler için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Gaybubet evlerinde saklanan 4 FETÖ üyesi yakalandı
Gaybubet evlerinde saklanan 4 FETÖ üyesi yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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