Gazze'de Ataşkes anlaşması büyük ölçüde sağlandı

Reuters'a konuşan İsrailli yetkili Hamas'ın Gazze ateşkes anlaşmasını kabul ettiğini söyledi. Filistin kaynakları Hamas'ın anlaşma taslağına olumlu yanıt verdiğini doğruladı.

Gazze İsrail ateşkes anlaşması



Anlaşmanın tam metni;

Aşama 1 (42 Gün):

1. Düşmanlıkların Geçici Durdurulması:

- Her iki tarafın askeri operasyonları geçici durdurması.

- İsrail, Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilerek, sınır boyunca uzanan bir bölgeye, Vadi Gazze'ye (Netsarim Ekseni ve Kuveyt Meydanı) doğru ilerleyecek.

2. Hava Faaliyet Kısıtlamaları:

- Gazze'de askeri ve keşif amaçlı hava operasyonları günlük 10 saat süreyle geçici olarak durduruldu. Rehinelerin bırakıldığı günlerde 12 saate çıkarılıyor.

3. Yerinden Edilen Kişilerin Geri Dönüşü ve Askerin Geri Çekilmesi:

- 7. Gün: 7 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasının ardından İsrail güçleri, tüm askeri mevzileri dağıtarak Al-Rashid Caddesi'nden doğuya doğru Salah Al-Din Caddesi'ne doğru tamamen çekilecek. Yerinden edilen kişiler silahsız olarak evlerine dönecek ve insani yardım ilk günden itibaren-Rashid Caddesi'nden serbestçe akacak.

- 22. Gün: İsrail güçleri, askeri mevzileri kaldırarak Gazze'den (Netsarim Ekseni ve Kuveyt Meydanı) sınıra daha yakın bölgelere çekilecek. Yerinden edilen kişiler Gazze genelindeki evlerine dönmeye devam edecek ve hareket özgürlüğü devam edecek.

4. İnsani Yardım:

- İlk günden itibaren Gazze'ye önemli miktarda insani yardım, yardım malzemesi ve yakıt girecek (günlük 600 kamyon, 50 yakıt kamyonu dahil). Buna elektrik üretimi, ticaret, moloz kaldırma ve hastane, klinik ve fırınların işletilmesi için yakıt dahildir.

5. Rehine ve Mahkum Değişimi:

- Hamas, kadınların, 19 yaş altı çocukların, 50 yaş üstü yaşlıların ve yaralı veya hasta sivillerin de bulunduğu 33 İsrailli rehineyi (sağ veya ölü) serbest bırakacak.

- Serbest bırakılan her bir İsrailliye karşılık İsrail 30 Filistinli çocuk veya kadını serbest bırakacak.

- Serbest bırakılan her bir İsrailli kadın asker karşılığında İsrail 50 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

6. Yayın Programı:

- 1. Gün: Hamas, üç İsrailli sivili rehin aldı.

- 7. Gün: Hamas dört İsrailli sivili daha serbest bıraktı.

- Kadınlara öncelik verilerek her 7 günde bir 3 rehine daha serbest bırakılacak.

- 6. haftaya kadar Hamas bu aşamadaki tüm rehineleri serbest bırakacak, İsrail de buna karşılık gelen sayıda Filistinli tutukluyu serbest bırakacak.

7. Tekrar Tutuklanan Mahkumlar ve Sürgün Edilen Kişiler:

- 6. Haftaya kadar İsrail, 2011 değişim anlaşmasından sonra yeniden tutuklanan 47 Filistinliyi serbest bırakacak. Canlı rehinelerin sayısı 33'e ulaşmazsa, ölen rehineler de sayıma dahil edilecek.

- İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan 19 yaş altı tüm kadın ve çocukları serbest bırakacak.

8. Koşullar:

- Askeri operasyonların durdurulması, İsrail'in çekilmesi ve insani yardım gibi anlaşmalara uyulması, değişimlerin devam edip etmeyeceğini belirleyecek.

- Serbest bırakılan Filistinli tutuklular aynı suçlamalarla tekrar tutuklanamaz veya serbest bırakma koşullarını imzalamaya zorlanamaz.

Aşama 2 (42 Gün):

9. 2. Aşama için Görüşmeler:

- Askerlerin ve diğer tutukluların serbest bırakılması da dahil olmak üzere 2. Aşamanın şartlarını tanımlamak için dolaylı müzakereler 16. Günde başlayacak. Anlaşmaların 5. Haftaya kadar kesinleştirilmesi gerekiyor.

10. Sürdürülebilir Sakinliğe Geçiş:

- Tüm İsrail askerlerinin ve sivillerin serbest bırakılması ve karşılığında mutabık kalınan sayıda Filistinli tutuklunun serbest bırakılması da dahil olmak üzere, daha fazla tutuklu değişimi yapılmadan önce kalıcı bir ateşkes yürürlüğe girecek.

- İsrail güçleri Gazze'den tamamen çekilecek.

Aşama 3 (42 Gün):

11. Son Değişimler ve Altyapının Yeniden İnşası:

- Taraflar kimlikleri tespit edilen kişilerin cenazelerini takas edecek.

- Evlerin, altyapının yeniden inşası ve etkilenen kişilere tazminat ödenmesi de dahil olmak üzere kapsamlı bir Gazze yeniden inşa planı 3-5 yıl içinde uygulanacak. Bu süreci Mısır, Katar ve BM denetleyecek.

12. Serbest Dolaşım ve Ticaret:

- Malların ve kişilerin serbest dolaşımına olanak sağlamak amacıyla sınır kapıları açılacak.

Garantiler:

- Anlaşmanın garantörleri Katar, Mısır ve ABD olacak.