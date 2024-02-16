Gazze'deki Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis, Gazze'nin kuzeyinde kaldıklarını ve orada 300 ila 400 bin kişinin olduğunu belirtti.Kuzeyde çok ağır şartlar altında yaşadıklarını söyleyen Malhis, "İlaç yok, narkoz yok. Doğru düzgün hastane yok. Her taraf yıkılmış bir halde. Yemek yok. 2-3 saat bir ekmek parçası arıyoruz." diye konuştu. Kaynak: Gazze Şifa hastanesi doktoru Malhis: Herkese yalvarıyorum, bize yardım edin

Suyun haftada bir geldiğini kaydeden Fadya Malhis, "İlkel bir hayat yaşıyoruz. Gaz yok, elektrik yok; odun yakıyoruz." dedi.Doktorların çoğunun güneye gittiğini vurgulayan Gazzeli doktor, "Herkese yalvarıyorum, bize yardım edin. Gerçekten durumumuz çok kötü." çağrısı yaptı.İşgalci İsrail'in Refah'a girmesi halinde "çok fazla kan akacağını" söyleyen Malhis, bölgedeki durumun vahametine dikkat çekti. Kaynak: Gazze Şifa hastanesi doktoru Malhis: Herkese yalvarıyorum, bize yardım edin