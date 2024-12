Göçmen: 'Ehliyetsiz araç kullanmanın maliyeti kurs ücretinden daha fazla olabilir'

Sürücü Kursu Yöneticisi Oğuzhan Göçmen ehliyetsiz araç kullanma cezasının ehliyet alma ücretine göre daha pahalıya geldiğini söyledi. Göçmen, ehliyetsiz araç kullanmanın tehlikelerinden de bahsederek, “2024 yılında ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 12 bin 977 TL iken, bugün 2025 yılında yüzde 44’e yakın zamla beraber 18 bin 500 TL olacak. İnsanları şuna yönlendirmeye çalışıyoruz ehliyetsiz araç kullanmayın. Gelin, sürücü kurslarına kaydolun aynı fiyatları sürücü kurslarına verin. Ehliyetsiz araç kullanmaktan da kurtulun diyoruz. Ne ailenizi, ne başkasının canını, ne vatandaşı, ne de toplumu zarara uğratmayın diyoruz. İnsanları buna teşvik etmeye çalışıyoruz. Sizler aracılığıyla da bunu duyurmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

‘MUAYENE ÜCRETLERİ’DE TRAFİK CEZALARI GİBİ CAN YAKACAK’

Göçmen, vatandaşların muayene istasyonlarına gittiğinde 2025 yılında araç muayene ücretlerininde trafik cezaları kadar da maliyetli olacağını belirtti.

Göçmen konuyla ilgili, “Sürücü kursları fiyatları da yeni yılda zamlanacak. Sürücü kursları fiyatları zamlanırken mesela motorlu taşıt vergileri, araç trafik cezaları, bununla birlikte muayene istasyonları ve sigortalar, hepsi 2025 yılında 2024’e göre biraz daha can yakacak. Bunu yüzde 44 değerlendirme oranı bekliyoruz ama yüzde 50’ye yakın zam olacak. Bununla birlikte, mesela bugün hiç ufak beklediğimiz bizim Kayseri’mizde çok yoğun mesela drift atma cezası 32 bin TL iken 46 bin TL’ye çıkacak. Bugün işte kırmızı ışıkta beklemek bin 506 TL iken 2 bin 200 TL’lere çıkacak. Bugün en ufak işte cezalar, 693 TL iken 995 TL’den başlayacak. 2025 yılıyla belki asgari ücret zamlanacak, belki insanların cebine biraz daha para giriyor gibi olacak ama 2025 yılı zamlarla geldiği için insanlardan bir taraftan da cezalarla çıkacak. O yüzden insanlara trafik kurallarına uymayı, ehliyetsiz araç kullanmamayı, trafik cezalarına dikkat etmeyi, yolda araçlara karşı hoşgörülü olmayı, yolda yayalara yol vermeyi ve en önemlisi emniyet kemeri takmayı öneriyoruz. Muayene istasyonlarında araçlar için bin 821 TL olan muayene ücreti 2 bin 506 TL’ye çıkacak. Bununla birlikte, mesela otobüs, kamyon ve çekicilerde yılda bir kez olan muayene istasyonu ücreti, 15 dakikalık işlem için 2 bin 462 TL’den 3 bin 544 TL’ye çıkacak. Ekstra bunun ardından işte egzoz muayene ücreti filan derken 4 bin TL’yi bulacak. Vatandaşlar muayene istasyonlarına da gittiğinde, 2025 yılında muayenede trafik cezaları gibi can yakacak” ifadelerini kullandı.