Gönüllü Kuruluşlar Depremzedelerin Yanında

Kayseri Gönüllü Kuruluşları Derneği adına basın toplantısı düzenleyen Başkan Ahmet Taş, Deprem Bölgesindeki izlenimleriyle beraber, deprem ve deprem bölgesinde yapılanlarla ilgili bilgiler verdi.

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  • 22.03.2023 14:33
  • Güncelleme: 22.03.2023 14:39
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Gönüllü Kuruluşlar Depremzedelerin Yanında
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği'nin deprem ve depremzedelerle ilgili açıklamaları şu şekilde:

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve  Elbistan ilçeleri merkezli meydana  gelen 7.7 ve 7.6  şiddetindeki depremler  ülkemizin  11 ilinde büyük yıkımlara sebep oldu.

Şu ana kadar depremde hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 50.000’i geçmiş bulunuyor. 150.000’den fazla insanımız da yaralandı. Kendisinden haber alınamayan  ne kadar insanımızın olduğunu bilemiyoruz. Meydana geldiği  11 ilin   komşusu illerdede hissedilen ve büyük korku ve endişeye sebep olan  depremden sonra, bir çok insanımız da devletin desteğiyle ya da kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılmış bulunuyor.
Bölgede   hayatın yeniden kurulması canlanması içinde devlet kurumları, Belediyeler ve Sivil kurumların  inşa ve yardım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaraların sarılmasında Devlet Millet işbirliği ve dayanışmasının  ne kadar önemli olduğu bu süreçte daha iyi anlaşılmış bulunuyor. Tüm bu çalışmaların yanında başta İslam ülkeleri, Türk devletleri topluluğu olmak üzere dost ülkelerin yardımları da ayrı bir önem arz ediyor. 

Depremin yaraları sarılırken Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde yaşanan ve  20 vatandaşımızın hayatını kaybettiği,  sel felaketi yüreklerimize dağlamış bulunuyor. Deprem, sel, yangın, kuraklık, aşırı sıcaklık ve soğuklar gibi doğal afetler son yıllarda ülkemiz ve dünya gündemini oldukça meşgul eden ve insanları yorar konular haline geldi.

Haber Merkezi

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