Gönüllü Kuruluşlar Depremzedelerin Yanında

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Derneği'nin deprem ve depremzedelerle ilgili açıklamaları şu şekilde:

6 Şubat 2023 günü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler ülkemizin 11 ilinde büyük yıkımlara sebep oldu.

Şu ana kadar depremde hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 50.000’i geçmiş bulunuyor. 150.000’den fazla insanımız da yaralandı. Kendisinden haber alınamayan ne kadar insanımızın olduğunu bilemiyoruz. Meydana geldiği 11 ilin komşusu illerdede hissedilen ve büyük korku ve endişeye sebep olan depremden sonra, bir çok insanımız da devletin desteğiyle ya da kendi imkanlarıyla bölgeden ayrılmış bulunuyor.

Bölgede hayatın yeniden kurulması canlanması içinde devlet kurumları, Belediyeler ve Sivil kurumların inşa ve yardım çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yaraların sarılmasında Devlet Millet işbirliği ve dayanışmasının ne kadar önemli olduğu bu süreçte daha iyi anlaşılmış bulunuyor. Tüm bu çalışmaların yanında başta İslam ülkeleri, Türk devletleri topluluğu olmak üzere dost ülkelerin yardımları da ayrı bir önem arz ediyor.

Depremin yaraları sarılırken Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde yaşanan ve 20 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, sel felaketi yüreklerimize dağlamış bulunuyor. Deprem, sel, yangın, kuraklık, aşırı sıcaklık ve soğuklar gibi doğal afetler son yıllarda ülkemiz ve dünya gündemini oldukça meşgul eden ve insanları yorar konular haline geldi.