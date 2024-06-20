Gönüllü Kuruluşlar Memur Sen'de bayramlaştı

Aralarında Memur Sen üye ve yöneticileri, Gönüllü Kuruluşlara bağlı sivil kurumların üye ve yöneticilerin bulunduğu grup hem bayramlaştılar hem de ülke ve dünyada yaşanan olaylarla ilgili istişarelerde bulundular.

Başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan olaylarla ilgili dilek ve temennilerini dile getirdiler. Memur Sen il temsilcisi Seyfettin Uluç’un Hoşgeldiniz ve bayramı tebrik etmesi ile başlayan bayramlaşma programında Gönüllü kuruluşlar başkanı Ahmet Taş ilk konuşmayı yaptı. Taş konuşmasının başında, katılımcıların Türkiye ve dünya Müslümanlarının bayramını tebrik etti. Gazze’de dokuz aydan bu yana devam eden İsrail Soykırımı hakkında bilgiler verdi, ölenlere Allah’tan rahmet diledi.

Taş konuşmasının devamında Doğu Türkistan, Afganistan, Somali, Yemen, Kuzey Irak, Suriye, Hindistan ve diğer İslam coğrafyalarında yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler verdi. Bayramın sıkıntıların giderilmesine vesile olmasını diledi.

Ülkemiz gündeminde yer alan hayat pahalılığı, başıboş sokak hayvanları meselesi, ahlaki çöküntü, bireysel silahlanma ve cinayetlerdeki artış, nüfus artışındaki hızlı düşüş konularına da değinen Taş, problemlerin çözümü için devletin milletle ve sivil toplumla birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bayramlaşma programında Atib başkanı Hayrullah Can, Bem Birsen Başkanı Mehmet Karakaş ve diğer katılımcılar da söz alarak görüş ve dileklerini dile getirdiler. Bayramlaşma programının sonunda tüm katılımcılar tek tek bayramlaşarak programı tamamladılar

