Görgü tanığı Kayseri'deki sel felaketini anlattı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin görgü tanığı, o anları anlattı.

Görgü tanığı Kayseri'deki sel felaketini anlattı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin görgü tanığı, o anları anlattı.

Geçtiğimiz gün ilçeye bağlı Güllüce Mahallesi’nde meydana gelen selde; sel sularına kapılan otomobilde bulunan Muhittin Saraç hayatını kaybetmiş, ilçede çok sayıda evi su basmıştı. Saraç’ın sel sularına kapıldığı an orada bulunan Hekim Mazlum, yaşadıklarını anlatarak; "Saat 18.30 gibi Bünyan’dan çıktım, Güllüce’ye doğru geliyordum. Gelirken hafif yağmur yağıyordu, biraz ilerledikten sonra yağmur çok şiddetli yağmaya başladı. Yüksek bir yere çıkayım anca orada kurtulurum diye düşündüm. En yüksek yere çıktım bekledim. Arkamdan gelen arabaları da durdurdum, 5-6 araba olduk. Arkadan gelen araç ilerledi, 200 metre ileride sel sularına kapıldı. Sel aldı gitti. Her tarafı aradık ama ulaşamadık, kendisini de göremedik. Aradık ama bulamadık" ifadelerini kullandı.

Selde hayatını kaybeden Muhittin Saraç’ın cenazesi ise Güllüce Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

İHA
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