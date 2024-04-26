Görme engelli yaşlı vatandaş 3. kattan düşüp öldü

Sivas'ta görme engelli yaşlı adam, 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Görme engelli yaşlı vatandaş 3. kattan düşüp öldü
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta görme engelli yaşlı adam, 3. katın balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Sivas’ta Mevlana Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde meydana geldi. Dört katlı binanın 3. katında eşiyle birlikte yaşayan 85 yaşındaki görme engelli İbrahim Gürdaş, eşinin evde olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle evin balkonuna çıktı. Dengesini kaybeden Gürdaş 3. kattan binanın odunluğuna inen beton merdivene düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede Gürdaş’ın öldüğünü tespit etti. Polis tarafından yapılan incelemenin ardından Gürdaş’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine morguna kaldırıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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