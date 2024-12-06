Gül'den Özderici için taziye mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici'nin vefatına ilişkin yayımladığı mesajında: Yaptığı hizmetler kendisinin hayır defterine yazılmaya devam edecektir dedi.

Gül'den Özderici için taziye mesajı
Kayseri GündemEditör

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici’nin vefatına ilişkin yayımladığı mesajında: "Yaptığı hizmetler kendisinin hayır defterine yazılmaya devam edecektir" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden hayırsever iş insanı Ali Rıza Özderici’nin vefatına ilişkin mesaj yayımladı. Gül’ün mesajı şu şekilde:

"Memleketimizin yetiştirdiği büyük müteşebbislerden, Türkiye’de madencilik sektörünün önderlerinden, büyük hayırsever, değerli hemşehrimiz Ali Rıza Özderici’nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisiyle, cumhurbaşkanı iken randevusuz konutumuza gelecek kadar dostluğumuz vardı. Nezaketi, ahlakı ve insanlara verdiği değer ile her bakımdan örnek bir insandı. Kayseri’ye geldiğimde sık sık ziyaret ettiğim Ali Rıza Bey ile en son Talas’taki evinde güzel ikramları eşliğinde hoş bir sohbetimiz olmuştu. Yaptığı hizmetler kendisinin hayır defterine yazılmaya devam edecektir.

Kendisine Allah’tan rahmet, Özderici ailesine ve hemşehrilerimize başsağlığı dilerim."

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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