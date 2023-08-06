Gürpınar Sakinleri 'Mahalle Buluşması'nda Bir Araya Geldi

İlçede her kesime hitap eden birçok kültürel etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi, insanları bir araya getiren birlik ve beraberliği pekiştiren mahalle buluşmalarına devam ediyor.

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  • 06.08.2023 15:52
  • Güncelleme: 07.08.2023 10:18
Gürpınar Sakinleri 'Mahalle Buluşması'nda Bir Araya Geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İlçede her kesime hitap eden birçok kültürel etkinliğe imza atan Melikgazi Belediyesi, insanları bir araya getiren birlik ve beraberliği pekiştiren mahalle buluşmalarına devam ediyor.

Gürpınar Mahallesinde birçok mahalle sakini ile bir araya geldiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Mahalle Buluşması çerçevesinde bu akşam Gürpınarlı mahalle sakinlerimizle bir araya geldik. 7’den 70’e herkesin eğlendiğini görüyoruz. İlgi oldukça büyük. Ailelerin çocuklarıyla beraber doyasıya eğlendiği etkinlikte, oyunlar, maskotlar, palyaço, konser, çeşitli ikramlar ve yemek ikramı ile güzel dolu dolu bir akşam yaşıyor. Mahalle olma kültürümüzü, birlik ve beraberliğimizi canlandırmak adına düzenlediğimiz etkinliğimizle 7’den 70’e herkes katılıyor. Kardeşliğimizi pekiştiren, muhabbetimizi güçlendiren etkinlikler yapmayı daha çok önemsiyoruz. Bu çerçevede akşam Gürpınar Mahalle halkımız ile bir araya gelerek güzel bir gün geçirdik. Ailece eğlenen birlik içinde güzel bir akşam yaşayan hemşehrilerimize programımıza katılımları için teşekkür ederim. Etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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