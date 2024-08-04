Hac ön kayıtları 5 Ağustos'ta başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Hac ön kayıtları 5 Ağustos'ta başlıyor
Kayseri GündemEditör

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkanlığın 2025 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 5 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı Hac Organizasyonumuz kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 5 Ağustos’ta başlıyor. Bu mübarek yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabilecekler.” Vatandaşlar hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin detaylarına www.hac.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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