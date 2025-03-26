Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan STK'lar ile buluştu

“ORTAK PAYDAMIZ HACILAR, ÖNCELİĞİMİZ BİRLİKTE HİZMET

Toplantıda konuşan Başkan Özdoğan, iftar davetine katılan herkese teşekkür ederek, “Bu Ramazan’ın birliğine, beraberliğine yakışır şekilde daha önceden planladığımız ve ancak bugüne nasip olan bu toplantıya teşrif ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ramazan telaşı içerisinde görüşemediklerimiz oldu, sohbet edemediklerimiz oldu. Bu sofrada buluşmak, gönüllerimizi bir araya getirmek bizim için çok kıymetli” dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar için çalışan herkesin bir bütünün parçası olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada bir araya gelmemizin temel amacı, ortak paydamız olan Hacılar için hep birlikte neler yapabileceğimizi konuşmak. Önceliğimiz her zaman Hacılar oldu, olmaya devam edecek. Hacılar’a hizmet yolunda tüm kesimlerle uyum içinde çalışmak en büyük arzumuz” ifadelerini kullandı.

“ULAŞILABİLİR BELEDİYE ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ”

Hacılar Belediyesi'nin tüm faaliyetlerinin şeffaf şekilde yürütüldüğünü belirten Başkan Özdoğan, “Kültürel ve sosyal çalışmalarımız, yatırımlarımız tüm hızıyla sürüyor. Biz her zaman ulaşılabilir bir belediye olduk, olmaya devam edeceğiz. Eleştirilere açığız, önerilere kulak veriyoruz. Hep birlikte ilçemizi daha ileri taşımak için ortak akılla yol alacağız” dedi.

YOĞUN KATILIM VE SAMİMİ SOHBET ORTAMI

Yoğun katılımın olduğu iftar programında davetliler, Ramazan’ın bereket ikliminde hem hasret giderdi hem de ilçeye dair meseleleri istişare etme fırsatı buldu. Başkan Özdoğan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen program, Hacılar’da birlik, beraberlik ve ortak çalışma ruhunun bir kez daha güçlü şekilde hissedildiği bir buluşma olarak kayıtlara geçti.

Program sonunda Başkan Özdoğan, katılımlarından dolayı tüm misafirlere teşekkür ederek, “Bu güzel tablo bizlere umut veriyor. Rabbim bu birlikteliği daim eylesin, kardeşliğimizi güçlendirsin” temennisinde bulundu.