Hacılar Belediyesi’nin bir yıllık yatırımları

Başkan, 2019-2024 döneminde toplam 1 milyar 100 milyon TL’lik yatırımın ilçeye kazandırıldığını hatırlattı. Yeni döneme 1 Nisan 2024’te başladıklarını vurgulayan Özdoğan, “Henüz ilk yıl dolmadan, söz verdiğimiz 25 projenin yaklaşık 10 tanesini tamamladık” dedi.

Kentsel Dönüşüm Projeleri

Hacılar Belediyesi ile TOKİ işbirliğiyle hayata geçirilen 547 konutluk projede, 23 blok tamamlanmış durumda. İlçeye modern ve güvenli konutlar kazandıracak projelerin 2025 yılı ikinci yarısında tamamlanması planlanıyor.

Altyapı Çalışmaları

Başkan Özdoğan, ilçede yapılan altyapı yatırımları hakkında da bilgi verdi. 10.000 ton sıcak asfalt serimi, 7,3 kilometrelik yeni imar yolu ve 150.000 metrekare kilitli parke çalışmasının tamamlandığını belirtti. Ayrıca, KASKİ, Kayserigaz ve KCETAŞ tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla modern ve sürdürülebilir bir altyapı sistemi oluşturuldu.

Hürmetçi Ziyaretçi Merkezi

Hürmetçi Sazlığı'na kazandırılan Ziyaretçi Merkezi, doğa severler için daha konforlu bir mola noktası haline geldi. Yaklaşık 400 metrekarelik alana sahip olan tesis, çeşitli sosyal donatılarla donatıldı.

Taşkın Kanal Projesi

Devlet Su İşleri tarafından yürütülen Taşkın Kanal Projesi’nin ikinci etabına yönelik çalışmaların yakın zamanda başlayacağı da duyuruldu.

Gelecek Vizyonu

Başkan Özdoğan, Hacılar’ın her geçen gün büyüdüğünü ve kalkınma için gerekli çalışmaların yapılmaya devam edileceğini vurguladı. Yeni projelerle eğitimden sağlığa kadar çeşitli alanlarda yatırımların süreceği belirtiliyor.