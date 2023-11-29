Hacılar'da 4 caddeyi sıcak asfaltla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘daha yaşanabilir bir Kayseri’ vizyonu doğrultusunda Hacılar ilçesinde 4 farklı bölgede 10 milyon TL’lik sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezi ve kırsalda vatandaşların ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmaya yönelik proje ve yatırımlarını aralıksız sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehri Belediyesi, Hacılar ilçesinde sıcak asfalt çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince Hacılar ilçesinde 4 farklı lokasyonda yürütülen çalışmalar çerçevesinde Fatih Caddesi, Ekici Caddesi, Hasan Dede Caddesi ve Beğendik Caddesi’nde doğal gaz ve içme suyu hatlarının yenilenmesinin ardından ihtiyaç duyulan toplam 3 bin 700 metre uzunluğundaki yol, yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Ekipler, daha önce 800 metrelik kısmı sathi kaplama olan bölgedeki yolların tamamını sıcak asfalt kaplama olarak yeniliyor. Çalışmalarda 6 bin ton asfalt kullanan yolun yatırım maliyeti yaklaşık 10 milyon TL oldu.

Asfalt çalışmasından önce dört caddede Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, doğal gaz ve içme suyu alt yapı çalışması yapılmıştı.

Büyükşehir Belediyesi’nin bu yatırımı ile Hacılar ilçesindeki yoğun olarak kullanılan 4 cadde vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir şekilde hizmet verecek hale getirilmiş oluyor.