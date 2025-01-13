Hacılar'da HADAK performansı

Kayseri Bölge Seçme Yarışlarında Alp ve Kuzey Disiplinlerinde mücadele eden Hacılar Arama Kurtarma Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü (HADAK) sporcuları, üstün performanslarıyla toplamda 11 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

Hacılar'da HADAK performansı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sporcuların bu başarısıyla gurur duyduklarını ifade ederek, “Sporcularımızın azmi, disiplinli çalışmaları ve arkasındaki güçlü ekibin desteği, bugün elde ettiğimiz bu büyük başarının temelini oluşturuyor. HADAK ailesi olarak bu başarılarla gurur duyuyoruz ve daha nice zaferlere imza atacağımıza inancımız tam” dedi.

Başkan Özdoğan, Hacılar’ın spor kültürüne olan katkısına dikkat çekerek, “Gençlerimizin hem fiziksel hem de manevi anlamda gelişimlerini desteklemek adına spora ve sporcularımıza verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz. İlçemiz, hem dağcılık hem de kış sporları branşlarında bölgenin önde gelen bir merkezi haline geldi. Bu başarılar, ilçemizi sporun her alanında daha da yukarılara taşımaya kararlılığımızı güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, emeği geçen tüm HADAK ekibine teşekkür etti. “Bu başarı, gençlerimizin potansiyelini açığa çıkararak onları daha büyük hedeflere ulaştırma yolunda önemli bir adımdır. Sporcularımızı bu yolda desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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