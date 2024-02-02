Hacılar'da kentsel dönüşüm tamamlanıyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçenin gelişimine büyük katkı sunan Kentsel Dönüşüm Projesi ve TOKİ konutlarının yapım süreci ile ilgili müjdeli haber verdi. Özdoğan, Kentsel Dönüşüm 3. Etap ve TOKİ konutlarının yapım ihalesinin 1 Mart 2024 günü Saat 11:30’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kentsel Dönüşüm 3. Etap ve TOKİ konutlarının yapılacağı alanda inceleme yapan Başkan Özdoğan, "TOKİ Başkanlığı ile yaptığımız görüşmeler sonucunda hem TOKİ konutlarının hem de Kentsel Dönüşüm üçüncü etap konutlarının yapım ihalesi 1 Mart 2024 günü gerçekleştirilecek. Bu ihale ile birlikte yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projesi de tamamlanmış olacak" dedi.

Özdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün, ihalemizin yapılacağı tarih bize bildirildi. Biz de sizlerle bu güzel haberi paylaşmak istedik. İnşallah, 1 Mart 2024 tarihinde saat 11:30’da gerçekleştirilecek olan ihalede, TOKİ konutları ve üçüncü etap konutlarının inşa edileceği alanla ilgili çalışmalar başlayacak. Bu tarih itibariyle, TOKİ konutları ve üçüncü etap çalışmalarıyla birlikte kentsel dönüşüm projemiz tamamlanmış olacak. İlçemize bu projeyi bekleyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Kentsel dönüşüm projemizin başından itibaren TOKİ görüşmeleri, proje çalışmaları ve ihale sürecinde her zaman bizlere destek ve katkı veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye teşekkür etmek istiyorum. Kendisi, ilçemizin her zaman yanında olması ve yaptığı çalışmalarla projemize sağladığı desteklerle bizlere büyük bir katkı sunmuştur. İlçemiz ve ilimiz için hayırlı olsun."