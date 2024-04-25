Hacılar Erciyesspor'da moraller bozuk

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor sahasında 12 Bingölspor'a mağlup olmanın üzüntüsü içerisinde. Sarı Lacivertliler, kümede kalabilmek adına kalan 3 maçından 9 puan çıkarmayı hedefliyor.

Hacılar Erciyesspor'da moraller bozuk
Kayseri GündemEditör

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor sahasında 12 Bingölspor’a mağlup olmanın üzüntüsü içerisinde. Sarı Lacivertliler, kümede kalabilmek adına kalan 3 maçından 9 puan çıkarmayı hedefliyor.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta bulunan Hacılar Erciyesspor, sahasında 12 Bingölspor’a mağlup olmanın üzüntüsü içerisinde. Ligin tamamlanmasına sayılı haftalar kala aldığı bu yenilgi ile kümede kalma umutlarını azaltan sarı lacivertliler, kalan haftalarda puan kaybı yaşamadan galibiyetler almak istiyor. 12 Bingölspor maçı sonrasında Hacılar Erciyesspor Onursal Başkanı Bilal Özdoğan, kazanmak için çıktıkları maçta ummadıkları bir yenilgi aldıklarını söyledi. Özdoğan; "Kalan maçlarımızı kazanıp kümede yer almak istiyoruz" yorumunda bulundu. Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu da, "İşimizi zora soktuk. Kümede kalmak adına kalan tüm maçlarımızı kazanıp Develigücü’nün maç kaybetmesini bekleyeceğiz. umarım hedefimize ulaşırız" dedi.

Hacılar Erciyesspor Antrenörü Emin Altındağ, basit goller yemenin faturasını yenilgi ile ödediklerini söyleyerek, "Bize yakışmayan goller yedik. Bu pozisyonlardan ders çıkarıp bundan sonraki maçlarda bu hatalara düşmeden futbolumuzu oynamak ve 3 hafta sonra kümede kalmayı başaran taraf olmak istiyoruz" yorumunda bulundu.

Hacılar Erciyesspor'da moraller bozuk
İHA
Kayseri Gündem

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