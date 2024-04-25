Kayseri'de araç sayısı artıyor

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,5'ini motosiklet, %39,1'ini otomobil, %8,7'sini kamyonet, %3,8'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %17,1 arttı



Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %21,9, traktörde %18,3, otomobilde %15,4, otobüste %15,4, kamyonette %7,3, kamyonda %0,8 artarken özel amaçlı taşıtta %8,8 ve minibüste %6,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %18,2 arttı



Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %43,4, motosiklette %33,6, minibüste %30,4, otobüste %19,7, otomobilde %16,2 artarken kamyonette %13,1, kamyonda %11,8 ve traktörde %5,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 29 milyon 367 bin 254 oldu

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,8'ini otomobil, %18,1'ini motosiklet, %15,5'ini kamyonet, %7,5'ini traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.