Kayseri'de araç sayısı artıyor

Mart ayında Türkiye'de 226 bin 617 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Kayseri'de Mart ayı itibariyle toplam taşıt sayısı 457 bin 485 oldu.

Kayseri'de araç sayısı artıyor
Kayseri GündemEditör

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,5'ini motosiklet, %39,1'ini otomobil, %8,7'sini kamyonet, %3,8'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %0,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %17,1 arttı
 
Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %21,9, traktörde %18,3, otomobilde %15,4, otobüste %15,4, kamyonette %7,3, kamyonda %0,8 artarken özel amaçlı taşıtta %8,8 ve minibüste %6,9 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %18,2 arttı
 
Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %43,4, motosiklette %33,6, minibüste %30,4, otobüste %19,7, otomobilde %16,2 artarken kamyonette %13,1, kamyonda %11,8 ve traktörde %5,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 29 milyon 367 bin 254 oldu

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %52,8'ini otomobil, %18,1'ini motosiklet, %15,5'ini kamyonet, %7,5'ini traktör, %3,3'ünü kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,4'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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