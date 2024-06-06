Halterde Kayseri'ye iki altın madalya

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonasında Kayserili sporcular iki altın madalya kazandı.

Halterde Kayseri'ye iki altın madalya
Kayseri GündemEditör

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonasında Kayserili sporcular iki altın madalya kazandı.

Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Şampiyonada Kayseri’yi temsil eden sporculardan 49 kiloda Hasan Ergil, 59 kiloda ise Çağdaş Kaya Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonadan başarıyla dönen sporcular Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Şampiyon sporcuları makamında ağırlayan İl Müdürü Kabakcı, sporcuları ile antrenörleri Gökhan Taşçı ve Buse Yılmaz’ı elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Halterde Kayseri'ye iki altın madalya
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım
YKS öğrencilerine ücretsiz ulaşım
Kayseri dahil 17 ilde Fetö'ye yönelik Kıskaç-19 operasyonu 72 gözaltı
Kayseri dahil 17 ilde Fetö’ye yönelik Kıskaç-19 operasyonu; 72 gözaltı
Talas Belediyesi'nden Reşadiye'ye sosyal tesis
Talas Belediyesi'nden Reşadiye'ye sosyal tesis
Tarımda 'yapay zeka' ile işler kolaylaşacak
Tarımda 'yapay zeka' ile işler kolaylaşacak
Kadınların tekstilde hedefi yurtdışı pazarı
Kadınların tekstilde hedefi yurtdışı pazarı
Kayseri'nin ilk terör şehidinin ismi yeni açılan ortaokula verildi
Kayseri'nin ilk terör şehidinin ismi yeni açılan ortaokula verildi