Halterde Kayseri'ye iki altın madalya

Türkiye Halter Federasyonu tarafından Ankara’da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonasında Kayserili sporcular iki altın madalya kazandı.

Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Şampiyonada Kayseri’yi temsil eden sporculardan 49 kiloda Hasan Ergil, 59 kiloda ise Çağdaş Kaya Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonadan başarıyla dönen sporcular Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti.

Şampiyon sporcuları makamında ağırlayan İl Müdürü Kabakcı, sporcuları ile antrenörleri Gökhan Taşçı ve Buse Yılmaz’ı elde ettikleri derecelerden dolayı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.