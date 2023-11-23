HAMAS, Lübnan'daki saldırıda şehit olanlardan ikisinin Türkiyeli olduğunu duyurdu

HAMAS Haraketi, işgalci rejim tarafından dün Lübnan'da bir araca düzenlenen ve 4 kişinin şehit olduğu saldırıda şehit olanlar için taziye mesajı paylaştı.

Açıklamada, Gazze'de zulme maruz kalan kardeşlerine dayanışma, destek ve yardım görevlerini yerine getirmek isteyen Türkiye'den Bilal Öztürk ile Yakup Erdal ve Lübnan uyruklu Ahmed Awad ile Halid Minavi'nin, Lübnan'da düzenlenen hain siyonist bombardımanında şehit düştükleri belirtildi.

Şehitlerin, Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistin'e olan sevgilerini ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, onların işgal tarafından katledilmelerinin ümmetin halklarını ve özgür dünya halklarını Filistin'e destek vermekten alıkoymayacağı vurgulandı.

Açıklamada, işgal bitene ve Mescid-i Aksa özgür olana kadar direnişin devam edeceği kaydedildi. (İLKHA)