Mobil evler deprem riskini en aza indiriyor

Mobil ev ve hobi bahçesi sektörünün deprem riskine karşı hizmet ürettiğinin altını çizen Tüm Mobil Ev Sanayicileri Dayanışma Derneği (TÜMEVSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yıldız, “Öncelikle; Balıkesir, Adana ve Çanakkale’de yaşanan depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye, deprem kuşağında yer alan bir ülke olarak geçmişte maalesef büyük deprem felaketleri, yıkımlar ve can kayıpları yaşadı. Bu acıların başlıca nedenleri arasında ise hiç şüphe yok ki depreme dayanıksız betonarme yapılar yer alıyor. Bu noktada, mobil evlerin sunduğu çözümlerin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Mobil evler; tek katlı yapıları ve hafif malzemelerden inşa edilmeleri sayesinde depremde yıkılma tehlikesi taşımıyor. Zeminden bağımsız yapıları ise sarsıntılara karşı daha esnek ve dayanıklı olmasını sağlıyor. Ayrıca taşınabilir olan mobil evler, tehlikeli bölgelerden hızlı bir şekilde güvenli alanlara yerleştirilebiliyor.

Deprem gerçeği göz önünde bulundurulduğunda biz, TÜMEVSİAD olarak mobil ev ve hobi bahçesi sektörünün ilerlemesi adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Deprem riskine karşı güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları sunan mobil evlerin bilinirliğinin artması, daha çok tercih edilmesi ve yaygınlaşması için elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Betondan, şehrin keşmekeşinden ve deprem tehlikesinden uzakta, doğa ile iç içe bir yaşam sürmek isteyen tüm vatandaşlarımızı mobil ev sahibi olmaya davet ediyorum” dedi.

