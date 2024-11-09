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Hayatını kaybeden emekli astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Tomarza'da hayatını kaybeden emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Muzaffer Önder düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Hayatını kaybeden emekli astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri GündemEditör

Tomarza’da hayatını kaybeden emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Muzaffer Önder; düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden Emekli Başçavuş Muzaffer Önder için tören düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Önder’in cenazesi Arslantaş Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine; siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, Önder’in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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