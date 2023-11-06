'Haydar Aliyev'in Bir Millet İki Devlet Vizyonu' Sempozyumu gerçekleştirildi

 Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde 'Haydar Aliyev'in Bir Millet İki Devlet Vizyonu ve Kafkasya'da Yeni İş Birliklerine Doğru' sempozyumu düzenlendi.

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  • 06.11.2023 17:15
  • Güncelleme: 06.11.2023 17:15
'Haydar Aliyev'in Bir Millet İki Devlet Vizyonu' Sempozyumu gerçekleştirildi

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde Erciyes Üniversitesi ve Azerbaycan Diller Üniversitesi iş birliği ile “Haydar Aliyev’in Bir Millet İki Devlet Vizyonu ve Kafkasya’da Yeni İş Birliklerine Doğru” başlıklı sempozyum düzenlendi. Sempozyuma, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Murat Cahid Cıngı, Şaban Çopuroğlu, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilçe belediye başkanları, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyum, Türkiye ile Azerbaycan İlişkileri ve Karabağ Meselesi konulu iki oturumda gerçekleşti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, eğitim ve öğretimin önemine vurgu yaparak, gençlere nasihatlerde bulundu. Akar, “Gençliğin gerçekten değeri önemlidir. Milletinize, bayrağınıza, sancağınıza yardımcı olabilmeniz için sizin en iyi şekilde donanımlı olmanız lazım. Bu bilgileri alabileceğiniz en önemli yer de okullarımız, üniversitelerimizdir” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversite olarak misyonlarının çok çalışmak, çok araştırmak ve bilimsel, teknolojik gelişmelerde her zaman ön planda yer almak olduğunu vurgulayarak, “Erciyes Üniversitesi olarak biz her zaman yapılan faaliyet çalışmalarında gerçekten paydaşlarımızı da biz hiçbir zaman yurt içinde olsun yurt dışında olsun göz ardı etmiyoruz. Azerbaycan Diller Üniversitesi’nin de böyle bir sempozyumda birlikteliklerimizden dolayı çok değerli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Tabi coğrafyamızın bulunduğu şartlara baktığınız zaman çok kolay bir coğrafya olmadığını her konuşmamızda ifade ediyoruz. Ancak üniversite olarak bizim misyonumuz çok çalışmak çok araştırmak, bilimsel be teknolojik gelişmelerde her zaman ön planda olmaktır” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında konuşan Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi Birim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Tekin Aycan Taşçı, “Kadim coğrafyamızda İsrail’in gerçekleştirdiği soykırımı şiddetle kınıyorum. Bölgemizde yaşanan acılar ve haksızlıklar bizlere her defasında güçlü Türkiye’nin sadece bizim için değil dünya barışı ve adalet için ne derece gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ‘İki Devlet Bir Millet’ şiarıyla tanımlanan, kardeşlik, dayanışma ve iş birliği temelinde gelişen, bölgesel ve küresel barış ve refahın teminatı olan bir modeldir. Malum olduğu üzere Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Karabağ Ermenistan tarafından işgal edilmiş Azerbaycan halkıda ne yazık ki soykırım ve zulme uğratılmıştır. Yaklaşık 30 yıl süren işgal kapsamında Ermenistan’ın kurucusu kuzey komşumuz ve söz de demokrasi, insan hakları batılı devletlerin sergilediğinin aksine Türkiye Azerbaycan’ın haklı davasını her platformda savunmuş uluslararası toplumu işgale son verilmesi için harekete geçirmeye çalışmıştır” şeklinde konuştu. 

Daha sonra Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Haydar Aliyev’in vizyon ve düsturunu anlattı. Büyükelçi Mammadov, el ele, sırt sırta, omuz omuza verdiklerini belirterek, bu gibi sempozyumların önemli fırsatlar sunduğuna işaret etti.
Program, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

1ha

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