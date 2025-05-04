Hulusi Akar'dan Sivil Toplum Vizyonu: 'Birlik, Beraberlik ve İhlas Şart'

Çalıştayın ikinci bölümünde önemli isimler söz aldı. Özellikle Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın sivil toplum kuruluşlarının geleceğine dair yaptığı çarpıcı değerlendirmeler, katılımcıların dikkatini çekti. Akar, STK’ların etkinliklerini daha derin ve verimli hale getirmesi gerektiğini vurgularken, birlik ve beraberliğin şart olduğunu belirtti.

“Sivil Toplumda Samimiyet ve İhlas Esas Olmalı”

Konuşmasında STK’ların yönetim yapısına dair değerlendirmelerde bulunan Akar, siyasi beklentilerden uzak, sadece hizmet odaklı bir anlayışın benimsenmesi gerektiğini ifade etti. “Dünyadaki malımız, mülkümüz, makamımız boş. Önemli olan öbür dünyaya ne hazırladığımızdır” diyen Akar, sivil toplum kuruluşlarında ihlas ve samimiyetle hizmet etmenin önemine dikkat çekti.

Ancak Akar, STK’ların organizasyon yapısında yaşanan dağınıklığa da değindi. Çok sayıda vakıf ve derneğin benzer faaliyetlerde bulunduğunu, bunun da etkinliği azalttığını belirterek, “Bu kadar çeşitliliği bünye kaldıramaz. Özellikle STK’larda birlik ve beraberlik şart. Faaliyetleri daha derin ve etkin şekilde yürütmeliyiz” dedi.

“Sivil Toplumun Önündeki Engeller: Kibir, Haset ve Vurdumduymazlık”

Konuşmasında STK’ların içinde bulunduğu temel sorunlara da işaret eden Akar, ayrılıkların kaynağı olarak üç önemli faktörü sıraladı: kibir, haset ve vurdumduymazlık. Bu faktörlerden arınarak ortak amaç doğrultusunda çalışmanın gerekliliğini vurgulayan Akar, “Hulus-u kalb ile bu vatan için, bu millet için ve insanlık için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Toplumun temelini oluşturan aile ve çocuk eğitimine de ayrı bir önem verilmesi gerektiğini belirten Akar, küresel akımların aile yapısını hedef aldığını ve bunun farkına varılması gerektiğini söyledi. Tarihin doğru bir perspektifle değerlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, “Tarihine hor bakan, boynuna torba takar” dedi.

Anadolu’nun Geleceğine Yönelik Ortak Akıl Vurgusu

Kayseri’de gerçekleştirilen Anadolu Federasyonu stratejik palanlama ve yönetim çalıştayında, üye dernek ve vakıf temsilcileri, startejik yönetim ve koordinsyon, ortak hedefler ve işbirliği, eğitim ve insan kaynağı, sivil toplum kapasitesinin güçlendirilmesi, iletişim ve kamu yönetimi, sosyal hizmetler ve dayanışma bilinci, Ar-ge ve düşünce üretimi, sürdürülebilir finans kaynakları, hukuki destek ve mevzuata uygunluk konularını müzakere ederek Federasyon'un misyon ve vizyonuna uygunluğunu ele aldılar.

Katılımcılar, Anadolu’nun geleceğine dair önemli adımları tartışarak ortak akıl ve iş birliği ilkesinin önemini vurguladı.

Etkinlik, STK’ların daha etkin bir şekilde nasıl hareket etmesi gerektiğine dair önemli mesajlar içerirken, birlik ve beraberlik ruhunun güçlendirilmesi noktasında önemli mesajlar verdi.