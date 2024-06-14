Erciyes Eğitim Kurumları tarafından hazırlanan ’Hedef Erciyes’ dergisinin 4. sayısı çıktı. Derginin bu sayısında da keyifle okunacak araştırma yazıları yer alıyor. Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu; derginin sunuş yazısında Hedef Erciyes’in okulun değerlerini, başarılarını ve gelecek vizyonunu yansıttığını söyledi.

Erciyes Eğitim Kurumları yayın organı olan ’Hedef Erciyes’ dergisinin 4. sayısında Kayseri’nin yetiştirdiği önemli isimlerle ilgili tanıtım yazıları yer alıyor. Hayırseverler bölümünde Abdüllatif Başkal ve Ömer Lütfü Göknar; ’Cumhuriyetimizin Mızrak Duruşlu Kadınları’ başlığı altında ise Kayseri’nin ilk kadın milletvekili Ferruha Güpgüp, Türkiye’nin ilk kadın mimarı Prof. Dr. Leman Cevad Tomsu, ilk kadın kütüphanecisi Prof. Dr. Jale Baysal ve Türk Edebiyatçısı Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu’nun hayatı anlatılıyor. Dergide ayrıca ’Ben ne Rum’um ne de Türk, ben Anadoluluyum’ diyen dünyaca ünlü yönetmen Elia Kazan da yer alıyor. Hedef Erciyes dergisinde Erciyes Koleji’nde açılan ’Yaşayan Tarih Müzesi’ hakkında da geniş bilgiler aktarılıyor. Geçmişten günümüze ulaşan zengin bir mirasın bulunduğu Yaşayan Tarih Müzesi’nde bu mirasın emanet edildiği gençlik Erciyes Koleji’nde zengin tarihimizi görerek ve öğrenerek yetişiyor. Müze sadece bir sergi alanı olarak değil öğretim merkezi olarak da hizmet veriyor. Hedef Erciyes Dergisi’nde Erciyes Koleji’ne uluslararası bir kuruluş olan AKS (Alert Knowledge Services) tarafından verilen ’Akademik Mükemmeliyette En İyisi’ ödülünden de bahsediliyor. Erciyes Koleji bu ödüle 97 ülkeden 19 bin başvuru arasından layık görüldü.

Hedef Erciyes dergisinin son sayısında ’Son Ders Çanakkale’ etkinliği, bir Erciyes Koleji klasiği haline gelen ve ’Büyük Düşün’ sloganı ile bu yıl dördüncüsü yapılan TEDxErciyesKoleji konferansı, sporda ve satrançta elde edilen şampiyonluklar, dolu dolu geçen eğitim öğretim dönemde gerçekleşen etkinlik ve başarılar, Koramaz Vadisi tanıtımı gibi pek çok araştırma, haber ve makalelere de yer veriliyor. Erciyes Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Başyazıcıoğlu; dergide yer alan yazısında Hedef Erciyes’in okulun değerlerini, başarılarını ve gelecek vizyonunu yansıttığını söyledi. Erciyes Koleji’nin akademik başarısının yanı sıra insanî değerler açısından da donanımlı bireyler yetiştirme gayretinde olduğunu vurgulayan Başyazıcıoğlu; "Bu nedenle eğitim felsefemizde öğrencilerimizin bireysel potansiyellerini keşfetmelerine, meraklarını beslemelerine ve değerlerini geliştirmelerine büyük önem veriyoruz. Geleceğe dair vizyonumuzda ise öğrencilerimizin sadece bilgiye değil; aynı zamanda problem çözme becerilerine ve küresel vatandaşlık değerlerine sahip bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz" dedi.