Hekimlerden Filistin için sessiz yürüyüş

Zulüm bitene kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi ve bütün vatandaşları ses olmaya davet etti.

Kayseri’de hekimler ve sağlık çalışanları tarafından Filistin’de zulme uğrayan insanlara destek olmak ve İsrail’e tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 15 kişinin katıldığı yürüyüş, Kayseri İl Müftülüğü önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen basın açıklaması ile son buldu.

Yürüyüş sonrası topluluk adına konuşma yapan Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencisi Muzaffer Fırat “İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ne Doğu Türkistan’ı, ne Suriye’yi, ne Yemen’i, ne Arakan’ı ne de zulüm altında kalan coğrafyaları zalimlerin ellerine teslim etmeyeceğiz. Zulüm bitene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve vicdan sahibi tüm insanları harekete geçmeye ve bu onurlu yürüyüşte zulme karşı durmak adına sessiz yürüyüş kervanımıza ses olmaya davet ediyoruz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız” şeklinde konuştu.