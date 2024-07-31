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Heniyye için Yozgat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı

Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin İran'da düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından Yozgat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Heniyye için Yozgat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı
Kayseri GündemEditör

Hamas Lideri İsmail Heniyye’nin İran’da düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından Yozgat’ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran’ın başkenti Tahran’da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Yozgat’ta gıyabi cenaze namazı kılındı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülten tarafından öğle namazını müteakip Çapanoğlu Büyük Camii’nde gıyabi cenaze namazı kıldırıldı. Namaz sonrası Heniyye için dua edildi.

Vatandaşlar tarafından tekbirler getirilerek "Kahrolsun İsrail" sloganları atıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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