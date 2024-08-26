Heyelan sonucu yaşamını yitiren Muhittin Saraç defnedildi
Bünyan ilçesi Güllüce Mahallesi'nde meydana gelen sele kapılmasının ardından cansız bedenine ulaşılan Muhittin Saraç (56) kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
Kayseri’nin Bünyan ilçesinde 2 gün önce sağanak yağış sonrası Güllüce Mahallesi’nde sel ve su taşkını meydana gelmişti. Sel sonucu oluşan heyelanda 5 kişi ve 9 araç mahsur kaldı. Sel sularına kapılarak kaybolan Muhittin Saraç’ın cenazesine 15 saat sonra ulaşıldı. Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şahsın cenazesi daha sonra ailesine teslim edildi. Muhittin Saraç’ın cenaze namazı öğle namazına müteakip Güllüce Mahalle Camii’nde kılındı. Muhittin Saraç’ın cenaze namazına AK Parti Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Sayın Bayar Özsoy, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, Kayseri AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, merhumun yakınları ve hemşehrileri katıldı. Muhittin Saraç’ın cenazesi daha sonra toprağa verildi.