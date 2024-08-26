Bu köyde güneş ve ay aynı anda gökyüzünü süslüyor

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı mahallesi; vadi içerisinde kaldığı için güneş ve ayı aynı anda gökyüzünde görme imkanı sunuyor. Vadiyi ziyaret eden misafirler, güneşin batışını izlerken aynı anda ayın doğuşunu da görme fırsatı buluyor.

Son yıllarda yapılan yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Soğanlı Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Peribacaları ve kaya oyma kiliselerin bulunduğu Soğanlı Vadisi, misafirleri doğanın en güzel imkanlarını sunmaya devam ederken aynı zamanda fotoğrafçıların da ilgi gösterdiği bölgelerden biri. Vadide bazı günlerde güneşin batışa geçtiği anda diğer taraftan da ayın doğması gökyüzünde görsel şölen oluşturuyor. Fotoğrafçıları Soğanlı Vadisi’nin güzelliklerini keşfetmeye davet eden Yücel Yıldırım; "Köyümüz, Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı köyü. ’Kapadokya’nın Giriş Kapısı’ olarak adlandırılan bir köy. Çünkü Ürgüp, Göreme yöresinin tüm özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Ihlara Vadisi’nin özelliğini gösteriyor, peribacaları ve kiliselerle birlikte gece ışıklandırmasıyla harika bir doğa manzarası sunuyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir köy. Özellikle ay ve güneş çekimleri için fotoğrafçıları köyümüze davet ediyoruz. Çekimler için köyümüz ideal imkan sunuyor. Vadinin içerisine girdikçe ay çekimini istediğiniz kadar uzatıyorsunuz. Çıkış anında normal bir yerde 45 saniyede çekeceğiniz ay görüntüsünü gece boyunca çekme imkanına sahipsiniz. Ayrıca mesafenizi ayarladığınız için istediğiniz büyüklükte ay görüntüsü elde edebilirsiniz. Öyle bir yerdeyiz ki hem güneş hem ay fotoğrafını aynı mekanda, aynı zaman içerisinde sağa dönüp güneş sola dönüp ay fotoğrafını çekebiliyorsunuz. Köyümüzde dış mekan çekimleri de çok güzel oluyor. Evlenecek çiftlerimizi de köyümüze bekliyoruz" ifadelerini kullandı.