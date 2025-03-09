Hıdrellez Tepesi'nden Büyüleyici Şehir Manzarası

Erkilet Mahallesi'nde yer alan tepe, gündüzleri farklı güzellikler, geceleri ise şehrin ışıklarıyla büyüleyici bir atmosfer yaratıyor.

Gece Manzarasının Çekim Merkezi

Akşam saatlerinde Hıdrellez Tepesi'ni ziyaret edenler, şehrin ışıklarıyla oluşan manzarayı hayranlıkla izleyerek keyifli vakit geçiriyor. Fotoğraf tutkunlarının da uğrak noktası olan tepe, özellikle akşam saatlerinde adeta bir çekim merkezi haline geliyor.

Havadan Görüntüler Göz Kamaştırdı

Dron ile havadan kaydedilen akşam manzarası, Hıdrellez Tepesi'nin cazibesini bir kez daha gözler önüne seriyor. Hem yerel halk hem de ziyaretçiler için unutulmaz anılar biriktirebilecekleri bu bölge, Kayseri’nin en özel noktalarından biri olmayı sürdürüyor.