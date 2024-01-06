Hikmet Spor Şampiyonu Sercan Koç'tan yeni şampiyonluklar

Türkiye Muay Thai Süper Liginin 2. ayağı Adana'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin seçkin sporcularının katıldığı turnuvada Hikmet Spor Kulübü'nün Muaythai sporcusu Sercan KOÇ, final maçında rakibini nakavt ile yenerek hem kemerini korudu hem de Uluslararası müsabakalara katılım hakkı kazandı.

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  • 06.01.2024 17:24
  • Güncelleme: 06.01.2024 17:24
Hikmet Spor Şampiyonu Sercan Koç'tan yeni şampiyonluklar

Türkiye Muay Thai Süper Liginin 2. ayağı Adana’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin seçkin sporcularının katıldığı turnuvada Hikmet Spor Kulübü’nün Muaythai sporcusu Sercan KOÇ, final maçında rakibini nakavt ile yenerek hem kemerini korudu hem de Uluslararası müsabakalara katılım hakkı kazandı.

Hikmet Spor Kulübü Başkanı Yusuf DUMAN, “Sercan KOÇ, 9 kez Türkiye Şampiyonluğu, 2022-2023 Muay Thai A Klas Avrupa Şampiyonluğu ve 2023’te Tayland da yapılmış olan dünya şampiyonasında A Klas elit büyükler 63,5 kiloda dünya şampiyonluğu bulunan bir sporcudur. 

Kendisi sportif alanda ülkemizin en önemli değerlerinden biridir. Ülkemizi her arenada başarıyla temsil edeceğinden ve göğsümüzü kabartacağından şüphemiz yok. İstiklal marşımızı okutacağı daha çok ülke var.

Yeni neslin sahte kahramanlarla büyümesine rıza göstermeyeceğiz. Sercan, kişiliği, karakteri ve azmiyle örnek bir sporcu ve gerçek bir kahramandır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize iyi bir örnek olacağını düşünüyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Haber Merkezi

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