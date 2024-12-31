Kayseri polisi, yılbaşı gecesi için görev başında

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince yeni yıl gecesinin huzurlu geçmesi için kent genelinde tüm tedbirleri alırken, vatandaşlara da yılbaşı gecesinde kurallara uyma konusunda uyarılar yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni yıl da kutlanarak yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce şehrimizin huzur ve güvenliği için 2024 yılında olduğu gibi yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.Yeni yıl gecesinin huzurlu geçmesi için İl Emniyet Müdürlüğümüzce Kayseri genelinde tüm tedbirleri alırken, vatandaşlarımızdan yılbaşı gecesinde kurallara uyma, ekiplerimizin gerekli uyarı ve yönlendirmelerine destek olmaları konusunda hassasiyet rica ediyoruz.2025 yılının Kayseri'miz için, Ülkemiz için güzelliklerle dolu bir yıl olmasını, tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini dileriz.Devletimizin bekası, ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden Şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimize Allah’tan rahmet hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dileriz” denildi.