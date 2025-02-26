İŞKUR Destek Programları NİYEP ve KİPAP hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı

Açılış konuşmasında KTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erol Sırıklı, iş gücü piyasasının en önemli unsurlarından biri olan nitelikli iş gücünün önemine vurgu yaptı. Sırıklı, "Küresel rekabet ortamında başarılı olmanın ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamanın temel unsuru, güçlü bir insan kaynağına sahip olmaktır. Bu programlarla sadece bireylerin kariyerine yön vermekle kalmıyoruz, aynı zamanda işletmelerin de sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyoruz" dedi.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak ise yaptığı konuşmada, "Kadın istihdamını artırmak adına başlattığımız KİPAP Projesi, işverene ücret, prim ve vergi desteği sağlıyor. Aynı zamanda küçük çocuğu olan kadına da kreş yardımı yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kayseri’de çalışmaktan gurur duyduğunu belirten Ak, "Kayseri çok güzel bir şehir. Bu birliğimiz, bütünlüğümüz hiç bozulmasın diyorum" dedi.

Toplantı, bilgilendirme sunumlarıyla devam etti ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.