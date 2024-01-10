Hospis Merkezi tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile hayata geçirilen, sağlık alanında Türkiye’de eşi, benzeri olmayan ve özel ödüle layık görülen Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi (HOSPİS) projesi tanıtımı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve protokolün katılımıyla yapıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık yatırımları içerisinde önemli bir yer tutan ve tıp alanındaki bilim insanları tarafından beğeni ile karşılanarak Türkiye’nin Sağlık Ödülleri’nde ‘Yılın Yenilikçi Uygulaması’ kategorisinde birincilik ödülü alan HOSPİS projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Erciyes Üniversitesi karşısında faaliyete geçecek olan Saffet Arslan Hospis Merkezi Tanıtımı’na TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve S. Bayar Özsoy, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Serkan Koyuncu, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir ve hayırsever iş insanı Saffet Arslan katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, proje hakkında protokole bilgiler verirken, Akar ve Büyükkılıç, protokol ile birlikte merkezi ilgiyle gezdi.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazeteci dostlarımızın bu gününü kutluyorum. Hayırsever büyüğümüz kıymetli Saffet ağabeyimize de özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

"Özel ödül aldık"

Projenin özel ödül aldığını hatırlatan Büyükkılıç, “3 bin 300 metrekare inşaat alanı olan, hem çevre donanımıyla hem içerisindeki yapılaşmayla 2 sene gibi bir sürede bitirdiğimiz özellikli olan, kanser hastalarımızın son dönemini en sağlıklı, huzurlu şekilde sürdürmeleri adına yapılan çalışmanın eseridir. Bu sosyal projemiz, çalışmamızla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan değerlendirmelerle özel ödül aldık. O açıdan da bir anlam taşıdığını ifade etmek istiyorum. Bizi motive eden, teşvik eden, bu çalışmanın yapılmasında katkısını her zaman hissettiğimiz Akif hocama teşekkür ediyorum, ekibimizi kutluyorum, yüklenici firmaya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, bu projeye benzer projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Sosyal sorumluluk alanı ve çalışmaları anlayışında yerel yönetimlerin sadece rutin belediye hizmetleriyle kalmayıp, bu çalışmaları yapması gerektiği anlayışıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yine Şehir Hastanesi’ndeki Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanemizin bir benzeri yine burada, yan tarafta mevcut. Amacımız insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle değer vermek, onların yaşam kalitesini arttırmak, şehrimizin huzuruna katkı sağlamak mantığı içerisinde bu çalışmaları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’de belediyecilik olarak gururlandıran çalışmaları takip etme fırsatı bulduk"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da “Basın mensubu arkadaşlarımızla beraber 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutladık. Bugün de burada bu güzel eserin açılışıyla alakalı, çalışmalarla alakalı son bilgileri almak için toplanmış bulunuyoruz. Dünden beri Kayseri’deyiz, Kayseri’de gerçekten belediyecilik olarak ülkemizin, milletimizin gücünü göstermesi bakımından devletimizin, bakanlıklarımızın çalışmalarını görmek bakımından gerçekten son derece bizi gururlandıran, memnuniyet verici gelişmeleri de yakından takip etme fırsatı bulduk” şeklinde konuştu.

"Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir tesis"

Akar, bu projenin Türkiye’de eşi ve benzeri olmayan bir tesis olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kayseri’de belediyecilik 1994 yılından itibaren büyük aşamalar kaydetti ve bugünlere gelindi. Bu günlerde de bu eserlerin yapılmasına büyük ölçüde gerçekleşmiş eserlerle birlikte, projelerle birlikte yoğun çalışmalar devam ediyor. Belediye başkanımız başta olmak üzere bütün ilgili arkadaşlarla beraber, ilgili bakanlıklarla sıkı bir koordinasyon içeresinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle özellikle Kayseri’mize, bölgemize ve tüm ülkemiz için örnek olacak çalışmalar yapılıyor. Bunlardan biri de burada içinde bulunduğumuz bu sağlık tesisi. Gerçekten önemli ve çok anlamlı bir bina, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir tesis. Burada sağlık personelimiz, belediye personelimiz bu konuda omuz omuza çalışmak suretiyle Kayseri’mize böyle bir eser kazandırıldı. Temenni ediyorum sadece Kayseri’miz için değil diğer il ve ilçelerimiz için de bir örnek teşkil edecek. Bu tesis vasıtasıyla insanlar hiç olmazsa dakikalarını rahat ve huzur içinde yakınlarının geçirmesini sağlamanın verdiği bir huzuru yaşatmaları bakımından bu tesisin çok önemli olduğunu değerlendiriyorum.”

Akar’dan Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Akar, Başkan Büyükkılıç’a yatırım ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, “Başta Sayın Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere bütün sağlık personelimiz, hocalarımız onların katkılarına ve hayırsever kardeşlerimizin bu konudaki sağladıkları desteklere de şahsım ve Kayserili hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Her zaman söylediğimiz gibi Kayseri belediyeciliğinde sınır yok. Mücadeleye devam, çalışmaya devam, hizmet ve eser üretmeye devam, koşmaya devam” diye konuştu.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Özdemir ise Türkiye’de kanser hastalığından dolayı meydana gelen ölümlerin, kalp damar hastalıklarından sonra ikinci sıraya yükseldiğini ve kanser hastalığının Türkiye’de de dünyada da sürekli olarak artış gösterdiğine vurgu yaparak, bu konuda çalışmalara hız verilmesi gerektiğine işaret etti.

anlamlı projenin amacı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yaşamının son döneminde bulunan hastalardaki rahatsız edici durumların kontrol edildiği ve yaşam kalitesinin mümkün olan en iyi seviyede tutularak, yaşamlarının son günlerini evindeymiş gibi geçirmeleri için sunulacak Hospis projesini hayata geçiriyor.

Bu proje, insan odaklı hizmetleri yürüten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi tarafından hayırsever iş birliği ile tıbbi olarak her türlü müdahalenin yapıldığı ancak, tıbben umudun kesildiği hastaların hayatlarının son evrelerini daha iyi şartlarda geçirmelerini sağlamak amacıyla yapılıyor.

Hospis, yaşamının son döneminde bulunan hastaların ya da terminal dönem kanser hastalarının huzur ve yüksek bir yaşam kalitesiyle yaşamalarını sağlamak amacıyla özel merkez ya da ev şeklinde olacak. Hastaya her türlü imkânın tanınacağı, özel odaların tahsis edileceği ve hastaların ziyaretçileriyle birlikte vakit geçirebilecekleri alanların yer alacağı Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirdiği bu yatırım, Büyükşehir Belediyesi, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ve hayırsever ile iş birliği ile yapılıyor.