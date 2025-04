Hukukçu Karakaya,'Paydaşların anlaşması durumunda işimiz kolaylaşıyor'

Hukukçu Mehmet Karakaya paylı mülkiyet konusundan bahsederek paydaşların tamamı anlaşma konusunda anlaşırlarsa işlerinin kolaylaştığını ifade etti. Karakaya, "Paydaşların tamamı paylaşma konusunda anlaştığında aslında işimiz kolaylaşıyor. Biz buna rızaen paylaşma ismini veriyoruz. Rızaen paylaşma, herhangi bir dava açılmasına gerek kalmaksızın tüm paydaşların paylaşma ve bunun biçimi ile ilgili olarak aralarında anlaşmalarını ifade eder. Bu, paydaşların paylaşma ve paylaşım biçimi ile ilgili olarak anlaşmaları anlamına gelir. Bu da bir sözleşme ile gerçekleşir. Yani bunun için bir paylaşma sözleşmesi yapılması gerekir" dedi.

Hukukçu Mehmet Karakaya , Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Adalet Terazisi’ programına katılarak, moderatör Merve Arığ’ın sorularını yanıtladı.

Paylaşma sözleşmesi için herhangi bir süre sınırının bulunmadığını ifade eden Karakaya," Paydaşların tamamı paylaşma konusunda anlaştığında aslında işimiz kolaylaşıyor. Biz buna rızaen paylaşma ismini veriyoruz. Rızaen paylaşma, herhangi bir dava açılmasına gerek kalmaksızın tüm paydaşların paylaşma ve bunun biçimi ile ilgili olarak aralarında anlaşmalarını ifade eder. Bu, paydaşların paylaşma ve paylaşım biçimi ile ilgili olarak anlaşmaları anlamına gelir. Bu da bir sözleşme ile gerçekleşir. Yani bunun için bir paylaşma sözleşmesi yapılması gerekir. Paydaşların yapmış olduğu bu sözleşmenin geçerli olabilmesi için, buna bütün paydaşların katılması, yani oybirliği gerekir. Aslında bu, paylaşmaya yönelik iradenin açıkça ortaya konulmasıdır. “Tamam biz paylaşalım” veya “Nasıl paylaşalım?” şeklinde iradeler ortaya konur. Yani örneğin, “Bunu annemle paylaşalım” ya da “Satıp bedelini paylaşalım” şeklinde bir anlaşma yapılır. Bu da süreci oluşturur. Paylaşma sözleşmesi, her zaman yapılabilir. Bunun için herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Kısaca, paylaşma sözleşmesi yapılabilir, bir dava şartı değildir. Yani aslında mallar satılmadan, herkese birer pay düşecek şekilde paylaşım yapılabilir. Veya mallar pazarlık ya da artırma yoluyla satılıp, bedelleri paylaşılabilir. Böyle bir paylaşma da bir paylaşma sözleşmesi ile mümkündür. Burada şu hususa dikkat çekmek istiyorum: Kanunda belli bazı paylaşma biçimleri düzenlenmiştir. Paydaşlar aralarında anlaşamazsa ve iş mahkemeye taşınırsa, bu tür durumlarda mahkeme ya aynen taksim (malın aynen bölünmesi) ya da satılarak bedelinin paylaşılması (izale-i şuyu) yoluyla karar verebilir. Bunların dışında bir paylaşma biçimine mahkemenin karar verebilmesi mümkün değildir. Fakat paylaşma sözleşmesi ile taraflar, istedikleri şekilde bir paylaşma biçimi belirleyebilirler. Örneğin; aynen taksim dediğimiz gibi... Normalde mahkeme karar verdiğinde her bir paydaş için bir paylaşım cümlesi gerekir. Fakat böyle bir paylaşma sözleşmesi ile, her bir paydaşa bir pay düşmesi, payların belirli bir şekilde taksimi, paylaşımda herhangi bir zorluk olmaksızın yapılabilir. Bu yönüyle paylaşma sözleşmesi, taraflara istedikleri gibi bir paylaşım yöntemi belirleme imkânı sunar" ifadelerini kullandı.