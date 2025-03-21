Adını yaptıranın mesleğinden alan mescid: Peynirli Camii

Caminin giriş kapısı üzerinde; ilk inşası 1533 tarihli olan caminin sonraki restorasyonu 1956 tarihinde olduğunu belirten ‘yeniden tamir 1956’ olduğunu belirten bir kitabe bulunmaktadır.

Caminin isminin camiyi yaptıran kişinin mesleğinden kaynaklandığı düşünülüyor. Yani bu cami ‘peynirci’ birisi tarafından yapılmış veya onarılmış.

Küçük sade fakat cadde üzerinde gösterişli bir yeri bulunan camiye tol bir bahçe kapısından geçilerek girilebiliyor. Caminin, moloz ve kesme taştan yapılan dış duvarların sağ cenahında köşk minaresi ve yanında da bir çeşmesi bulunuyor. Dört yuvarlak taş sütunlu son cemaat mahalli pvc ile kapatılmış. Son cemaat mahallinin sağından merdivenlerle hanımlar bölümüne çıkılıyor.

Tol bir kapıdan girilen cami iç bölümü yaklaşık 100 metrekare civarında. Dört sütun ahşap direğin taşıdığı tavan ahşap bölümünüm üçte birlik asma kat bölümünü hanımlar mahfili oluşturuyor.

Parçalı mermerden oval mihrabı, ahşap pencereleri, verniklenmiş sütun direkleri ve tavana uyumlu, kürsü ve minberi ile rahat ve estetik bir iç mekan görüntüsüne kavuşturulmuş.

Üç safı aşkın 50 civarında cemaatle ikişer rekat olarak kılınan teravih namazında az da olsa çocuklar da bulunuyordu.