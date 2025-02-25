Hulusi Akar'dan Çarpıcı Açıklamalar: 'Uluslararası Nizam Çöktü, Terörle Mücadelede Kararlıyız!'

Üçüncü Dünya Savaşı hazırlıklarından bahseden Akar, ekonomik bağımlılıkların tarafları oluşturmadaki önemine dikkat çekti. "Birleşmiş Milletler ve uluslararası nizama baktığımızda, uluslararası nizamın çöktüğünü göreceksiniz," ifadeleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

“Teröristler ya teslim olacak ya da gömülecek”

Yapay zekanın önemine değinen Akar, "Yalnızca takip etmek değil, üretmek de şart," dedi. Dijital terör kavramının hızla yayıldığını belirten Akar, sosyal medyada yer almanın gerekliliğini vurguladı. "Teröristler ya teslim olacak ya gömülecek, başka çaresi yok," diyerek terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi.

“Öcalan'a af yok; Terörle mücadelede Mehmetçik gece gündüz çalışıyor”

Akar, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a af konusuna da değindi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli'nin birlikte hareket ettiği çalışmalar sonucunda, terörsüz Türkiye için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Terör elebaşı için af ya da çözüm sürecinden bahsetmiyoruz."

“Yerli üretimle savunma sanayii güçleniyor”

Savunma sanayinin yerlilik ve millilik anlayışıyla önemli bir noktaya ulaştığını belirten Akar, yerli üretimin önemine dikkat çekti. "Mehmetçiğin şu anda karşıladığımız yüzde 80 ihtiyacının tamamını karşılayabilecek hale geleceğiz," dedi.

Konferansın sonunda, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ve diğer yetkililer Hulusi Akar'a hediye takdiminde bulundu.