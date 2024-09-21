Başkan Büyükkılıç, temel atma töreninde duygulandı

Kayseri’de hayırsever Ramazan Büyükkılıç tarafından yaptırılan, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi Temel Atma Töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşma sırasında duygulandı. Başkan Büyükkılıç’ın duygusal anları kameraya yansıdı.

Aniden ağlamaya başlayan Büyükkılıç, “Proje boyutundan bu aşamaya kadar emeği geçen herkese teşekkür ederken, değerli büyüğüm kıymetli abimin bir kez daha ellerinden öpüyorum, iyi ki varsın diyorum” şeklinde konuştu.