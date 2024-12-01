Hulusi Akar: 'Suriye'deki Çatışma Türkiye'nin Dışında Gelişiyor'

Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'da yaşanan yorgunluğa ve pasifliğe vurgu yaparak, bu durumdan yararlanan rejim karşıtı grupların varlığını vurguladı. Büyük devletlerin de bu durumu kendi çıkarları doğrultusunda kullandığını belirten Akar, PKK/YPG'nin Türkiye açısından ne olduğunun belli olduğunu ve bu gruplara karşı dikkatli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi.

En ciddi sorunun, bu grupların aldıkları bölgelerde tutunup tutunamayacakları olduğunu ifade eden Akar, Esad rejiminin durumuna da değindi. Akar, Esad'ın şu ana kadar harekete geçmediğini ve rejimin hava kuvvetlerinin bu süreçte kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, dikkatli bir şekilde bu boşlukların değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Akar, Esad rejimi zamanında Türkiye ile iş birliği yapsaydı, bu aşamaya gelinmeyeceğini dile getirdi.

Hulusi Akar, Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda taviz vermeyeceklerini ve bu durumun sadece Suriye'deki olaylarla ilgili olmadığını, Rusya ve İran'ın da kaybettiği bir süreçte olduklarını belirterek, Türkiye'nin kendi güvenliği için gerekli adımları atmaya devam edeceğini vurguladı. "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, ama yeni sığınmacılar istemiyoruz" dedi.

Akar, Türkiye'nin dış politikada daha zor bir duruma geldiğini ancak bu zorlukların üstesinden gelmek için güçlü bir duruş sergileyeceklerini belirtti.