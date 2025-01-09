Kayseri Voleybol İl Temsilciliği'nde bayrak değişimi

Senelerdir hakemlik ve saha sonrasında gözlemcilik yapan Halil Dicle, Ali Şen’den aldığı Voleybol İl Temsilciliği görevini Kayseri’nin uluslararası voleybol hakemlerinden İsmail Yıldırım’a devretti. Halil Dicle yayınladığı veda mesajında, “8 yıldır yürüttüğüm Kayseri Voleybol İl Temsilciliği görevimi görev süremin dolması nedeniyle tamamlamış bulunuyorum. İl Temsilciliğim boyunca gençlerin spor yapması için elimden geleni yapmaya çalıştım. İl temsilciliğim süresince bana yardımcı olan Gençlik ve Spor İl Müdürlerim Murat Eskici ve Ali İhsan Kabakcı’ya, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve ekibine, Okul Sporları Müdürü Ahmet Metin ve ekibine, spor salonları şeflerimiz ve personellerimize, İl Hakem Kurulu'na, İl Tertip Kurulu’na, tüm kulüplerimize, kulüp başkanlarına, antrenörlerimize, sporcularımıza, gözlemci ve hakemlerimize teşekkür ederim. Görevi devrettiğim yeni Voleybol İl Temsilcimiz arkadaşımız uluslararası hakemimiz İsmail Yıldırım’a da üstün başarılar dilerim” dedi.