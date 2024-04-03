Hunat Çarşısı esnafını ziyaret eden Büyükkılıç'tan birlik, beraberlik mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hunat Çarşısı’nı ziyaret ederek, esnaf dükkânlarını gezip, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, “İnşallah el ele bu huzuru bozmadan yol alacağız. Ahi ahlakıyla ahlaklanmış esnaflarımız bizim içim çok önemli” dedi.

Her fırsatta Kayserililerle buluşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kent merkezindeki önemli ticaret merkezlerinden Hunat Çarşısı’nda esnaflarla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, önemli bir ticaret merkezi olan ve çok sayıda dükkân bulunan çarşıda esnafları tek tek ziyaret ederek talep ve önerilerini sordu.

Başkan Büyükkılıç’ı, güler yüzlü, sıcak ve samimi bir şekilde karşılayan esnaf ve vatandaşlar da, “Hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Tebrik ederiz, Allah muvaffak etsin. Allah size hayırlı ömürler versin” diye tebrik ve dua ettiler.

Hunat Çarşısı Derneği’ni de ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sizlere teşekkür ediyoruz. Önemli olan Kayseri’mizin güzel hizmetlerle buluşmasıdır. İnşallah el ele bu huzuru bozmadan yol alacağız. Ahi ahlakıyla ahlaklanmış esnaflarımız bizim için çok önemli. Önemli olan hizmet etmek, dua almaktır. Kadir Gecenizi, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Hunat Çarşısı Derneği Başkanı Fatih Gümüşgöz ise “Sizlere, bizim çarşımıza teşekkür etmek için geldiğinizde esnafları gezdiğiniz ve gönlümüzü aldığınız için de ayrıca teşekkür ederim” dedi.

Yeni dönemde Başkan Büyükkılıç’a başarılar dileyen Gümüşgöz, “Bu yeni dönemde de Rabbim sizin yar ve yardımcınız olsun. Allah’ım inşallah bütün yapacağınız işlerde başarılar nasip eylesin. Rabbim utandırmasın. Daha güzel ve daha iyi bir Kayseri için sizin çalıştığınızı biliyorum. Daha da çalışacağınızdan eminiz. Bizim üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Allah utandırmasın. Rabbim başarılar versin. Bütün esnaflarım adına size teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hunat Çarşısı ziyaretinde Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Hunat Çarşısı Derneği Başkanı Fatih Gümüşgöz de eşlik etti.