Hüseyin Okandan: 'Yeşilhisar Bizim İçin Çok Kıymetli'

Ziyaretin başında, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ı telefonla arayarak, Yeşilhisar teşkilatına selam gönderdi. Elitaş, Yeşilhisar halkına iyi dileklerde bulunarak, her zaman yanlarında olduklarını iletti.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında Yeşilhisar’ın kendileri için kıymetini dile getirirken, ilçenin samimiyet ve birliktelik sembolü olduğunu vurguladı. “Hepimiz gece gündüz demeden koşturmak, çalışmak mecburiyetindeyiz” diyen Büyükkılıç, hizmet etmenin ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Hüseyin Okandan: “Huzuru Görüyoruz”

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Yeşilhisar’a birçok kez geldiğini belirterek, “Yeşilhisar bizim için çok kıymetli. Burada huzuru, birliği ve beraberliği görebiliyoruz” dedi. Ramazan boyunca gerçekleştirdikleri ziyaretlerin artarak devam ettiğini ifade eden Okandan, samimiyetin ve birliğin berekete dönüştüğüne inandığını belirtti.

Yeşilhisar’da Hizmetler Hızla Devam Ediyor

Ziyaret sırasında Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile de bir araya gelen Başkan Büyükkılıç ve İl Başkanı Okandan, Taşyapan’dan gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgi aldı. Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri için teşekkür etti.

Esnaf ve Vatandaşlarla Buluşma

Büyükkılıç, Yeşilhisarlı vatandaşlar ve esnafla keyifli sohbetler gerçekleştirdi, ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek onlarla fotoğraf çektirdi. Esnafa hayırlı ve bereketli işler dileyen Büyükkılıç, yerel alışveriş yapmayı da unutmadı.

Büyükkılıç ve Okandan, ayrıca önceki dönem meclis üyesi Ahmet Bilici’yi de ziyaret ederek, kısa süre önce vefat eden annesi için taziyede bulundu ve Bilici’ye geçmiş olsun dileklerini iletti.