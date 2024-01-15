Husumetlisine ateş açan şahıs, yoldan geçen çocuğu da vurdu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iddiaya göre husumetlisine ateş açan şahıs, husumetlisi ile birlikte yoldan geçen çocuğu da yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Kiçikapı Mahallesi İnönü Bulvarı’nda S.K.’ya (26) iddiaya göre husumetlisi tarafından araç içerisinden pompalı tüfekle ateş açıldı. S.K. bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, o sırada yoldan geçen M.S.C. (15) de bacağına isabet eden saçmalar ile yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne ve Kayseri Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.