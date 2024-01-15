Talas'ta ev yangını: 7 kişi dumandan etkilendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

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  • 15.01.2024 18:53
  • Güncelleme: 15.01.2024 19:30
Talas'ta ev yangını: 7 kişi dumandan etkilendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir evde çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Bismil Sokak’ta 14 katlı bir apartmanın 3. katında bulunan evin oturma odasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında 3’ü çocuk 7 kişi dumandan hafif şekilde etkilendi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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