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Husumetlisini sokak ortasında tüfekle vurup öldürdü

Sivas'ta bir şahıs, aralarında husumet bulunan genci sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayda kaldırımda yürürken saçmaların isabet ettiği 1 kişi de yaralandı.

Husumetlisini sokak ortasında tüfekle vurup öldürdü
Kayseri GündemEditör

Sivas’ta bir şahıs, aralarında husumet bulunan genci sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayda kaldırımda yürürken saçmaların isabet ettiği 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Türkistan Caddesi’nde İ.Y., aralarında husumet bulunan Ali Özen’e (21) pompalı tüfekle ateş açtı. Özen ile o sırada kaldırımda yürürken saçmaların isabet ettiği İ.Ş. yaralandı. Ağır yaralanan Özen, ambulansla kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan İ.Ş. ise kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan İ.Y.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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