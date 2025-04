İbrahim Demirağ, 'Özel çocuklar da hayata tutunabiliyor, yeter ki fırsat verilsin'

Kayseri Özel Çocuklar Topluma Kazandırma Derneği tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir AVM’de etkinlik düzenlendi. Etkinlikte semazen gösterisi, mehter takımı, zumba ekibi, şiir dinletileri ve çeşitli gösteriler yer aldı.

Etkinlik kapsamında konuşan Kayseri Özel Çocuklar Topluma Kazandırma Derneği kurum müdürü İbrahim Demirel, Özel çocukların hiçbir bireyden farkı olmadığını ifade ederek, "Her sene olduğu gibi yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak için öğrencilerimiz, özel çocuklarımız ile birlikte yaklaşık 20 günlük bir periyot içerisinde hazırlandık. Güzel bir gösteri sunacağımızı hissediyoruz. Özel çocukların programı daha güzel ve özel oluyor çünkü. Umarım seyretmek için gelen bütün misafirlerimiz keyifli bir gösteri izleyecekler. Her zaman söylüyorum, yine de hatırlatmak istiyorum: Özel çocukların hiçbir bireyden farkı yok. Onlara destek olunduğu zaman, sevgi ve kıymet verildiği zaman, fırsat tanındığı zaman hayatın her anlamında başarıya koşabileceklerini biz defalarca gösterdik. Bugün yine göstereceğiz. Halkımızdan özellikle destek istiyoruz. Özel bireyleri ötekileştirmeden bağırlarına bassınlar, her anlamda destek olsunlar. Ebeveynlerin en çok istedikleri durum, özel çocuklarımızın halkın arasına karışması. İlkokulda veya ortaokulda yapılacak gösterinin aynısı, benzeri, hatta daha gelişmişi semazen ekibimiz gerçekten kuvvetli bir ekip. Kayseri’de bunu yapabilen çok nadir okul tanıyorum. Anne ve babalar, normal okullarda yapılan bu gösteriyi çocuğunun da yapabildiğini gördüğünde, demek ki hiçbir farkın olmadığını, kendi çocuğunun hayata her anlamda tutunabildiğini gördüğünde tabii ki çok olumlu ve mutlu bir şekilde tepki veriyorlar. Bizim de zaten buradaki en büyük amacımız, bu çocukları topluma kazandırmaktır" ifadelerini kullandı.