İbrahim Kendirlioğlu Ortaokulu'nun çevre düzeni yapılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdıkları okul yatırımlarının yanı sıra okulların çevre düzeni ve peyzajını da yaparak hizmete sunduklarını söyledi.

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  • 14.11.2022 12:08
  • Güncelleme: 14.11.2022 12:36
İbrahim Kendirlioğlu Ortaokulu'nun çevre düzeni yapılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçeye kazandırdıkları okul yatırımlarının yanı sıra okulların çevre düzeni ve peyzajını da yaparak hizmete sunduklarını söyledi.

Bu çerçevede Danışment Gazi Mahallesi’nde yapılan ve inşaatında sona gelinen 20 derslikli İbrahim Kendiroğlu Ortaokulu’nun etrafında yol ve çevre düzeni çalışması yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak 3 yılda 16 eğitim kurumunu şehre kazandırdık. Danışment Gazi Mahallemizde Taflı, Yelesen ve Teğmen sokakta yol ve kaldırım çalışması yaptık. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Dolayısıyla sanki bir Milli Eğitim Müdürü gibi Melikgazi ilçemizin okul ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz. Yakın zaman sonra açılışını yapacağımız 20 derslikli okulumuzda inşallah güzel nesiller yetişecektir. Vatandaşlarımızın konforu için çalışmalarımız hızla devam ediyor ve buralarda konfor her geçen gün artıyor. Burası sadece kaldırım ve yollardan ibaret değil. Sosyal donatıları, parkları, sosyal tesisleri, okulları ile yepyeni bir mahalle haline geliyor. Burada yine güzel bir hizmeti vatandaşlarımıza sunduk. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir bir gidermeye mahalleyi yeni nezih görüntüsüne kavuşturmaya çalışıyoruz. Melikgazi’nin her noktasının güçlü ve kalıcı yatırımlarımız neticesinde ilçemiz büyük bir değişim içerisinde. Çevreye duyarlı ve kent estetiğine önem veren bir anlayışla ilçemizin her noktasını daha değerli ve özel bir görüntüye kavuşturuyoruz. Her zaman eğitimin destekçisi olarak yaptığımız çalışmalarla yine okullarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Okul yapmakla da kalmıyor eski okullarımızı da onarıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile tespit edilen okullarımızda bakım ve onarım gerçekleştiriyoruz. Okullarda engelli rampası, dış cephe boya ve yalıtım, iç cephe boyası, çatı onarımı ve bahçe düzenlemesi gibi çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

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İHA

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